Buona la partenza del Lerici Sport nel campionato nazionale di Serie B, con una vittoria alla “Nannini” di Firenze su un ostico Perugia, in virtù in particolare di un grandissimo secondo tempo. Ora subito testa al debutto interno, previsto sabato prossimo 9 dicembre (ore 15) alla “Mori” spezzina, avversario un quotato Aragno Rivarolese; che ha esordito infatti ricevendo e piegando per 11-9 il Rapallo.

PERUGIA – LERICI 11 – 13

Parziali: 6-5 / 0-5 / 3-1 / 2-2.

