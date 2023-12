Il Natale di Brugnato 5Terre Outlet Village regala divertimento e convenienza: venerdì 8 dicembre la Christmas Promo

A Brugnato 5Terre Outlet Village il Natale sta per arrivare con tutta la sua magia e il suo carico di sorprese. I visitatori che nei prossimi giorni raggiungeranno l’Outlet Village, accolti dai tradizionali addobbi fatti di luci, colori e le tipiche riproduzioni dei personaggi delle Feste, avranno la possibilità di effettuare i propri acquisti per sé o per i doni di Natale, usufruendo di due speciali iniziative.

È già partita infatti la campagna “Un Natale tutto per te” , con tante idee regalo disponibili negli oltre 80 negozi con riduzioni dal 30% al 70% .

