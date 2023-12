In una piccola autobiografia la pittrice Ornella Scarrone racconta il suo dolore, nel nome del figlio perduto e dell’arte 

Savona. Ornella Scarrone e il marito Walter Cicerone sono due artisti, due pittori, che da anni animano la vita culturale di Savona e provincia con mostre, corsi nelle scuole, meritorie attività didattiche. Walter è considerato il “cantore di Porto Vado”, visto che fissa sulla tela paesaggi marini, Ornella è più intimista, predilige i ritratti dove può “catturare” l’anima dei soggetti. Ritrae, a volte, se stessa, sempre con un velo di tristezza, quello di una madre che, una quarantina di anni or sono, ha perso l’adorato figlio diciassettenne in un ingiusto incidente stradale.

E proprio nel nome del figlio, Alessandro Boggero, non ha mai smesso di lottare per diffonderne il ricordo, al punto di far nascere una associazione a cui hanno aderito moltissime persone, colpite dalla forza gentile di questa artista segnata dalla vita, non solo dalla morte di Alessandro. Una vita difficile la sua, osteggiata in famiglia, schernita, tradita negli affetti, devastata dalla perdita. Traumi che, nella terza età, Ornella ha deciso di affrontare a mani aperte, mettendosi a nudo, raccontandosi, scrivendo, in maniera liberatoria, la sua storia e pubblicandola in un piccolo stampato che ha la mia prefazione. Un atto coraggioso, per lei forse terapeutico, ma che aiuta i suoi estimatori a capire meglio i suoi quadri, la sua arte.

