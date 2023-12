La tappa lericina del Trofeo del Timoniere va a Davide Sampiero, ma è stato il meteo il vero protagonista del weekend

Si è disputata nel week end, nell’ambito delle Regate d’Autunno, la tappa del Trofeo del Timoniere, circuito nazionale itinerante, riservato alla Classe Meteor. Ad ospitare l’evento che anticipa le vacanze di Natale ed un periodo di riposo dagli appuntamenti nazionali, il Circolo della Vela Erix, presieduto da Carlo Stefanini, che come sempre ha riservato una caldissima ed efficientissima accoglienza ai regatanti. “E’ un trofeo importante per la nostra flotta, perché è l’unico trofeo itinerante che dura tutto l’anno, diversamente dagli altri appuntamenti, parimenti importanti, del Campionato Italiano di Flotta, Campionato Italiano Team Race, Campionato Italiano Match Race – ha spiegato Michele Marin Presidente della Classe, in gara su Avance de…Galera. Rappresenta la possibilità di incontrare altri equipaggi di altre flotte che si vedono solo agli italiani di flotta.”

