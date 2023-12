L’autunno troppo caldo ha prodotto un “esercito” di piccoli di riccio, appello di Enpa: “Serve cibo”

Genova. I cambiamenti climatici, è ormai ampiamente noto e dimostrato, hanno pesanti ripercussioni anche sulla fauna selvatica, e in Liguria a fare le spese di un autunno caldissimo sono stati i ricci: tanti quelli nati tardi, tra settembre e ottobre, e a dicembre troppo piccoli e gracili per poter affrontare il freddo, e così sono tantissimi gli esemplari che vengono trovati in fin di vita e portati al Cras gestito dall’Enpa a Campomorone.

Proprio dagli operatori del Cras è arrivato un appello per contribuire alla sopravvivenza di questi animali: “Ne stiamo ospitando tantissimi, tutti troppo leggeri per poter essere liberati e che passeranno l’inverno con noi a crescere e a ingrassare in attesa della primavera – spiegano – A loro si aggiungono altri esemplari, anche adulti, con diverse problematiche: parassiti, rogna, micosi, ferite causate da cani e decespugliatori”.

