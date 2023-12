Luna park a Ponte Parodi, ancora un rinvio: apertura il 15 dicembre con più di 100 attrazioni

Genova. Ennesimo rinvio per il luna park invernale di Genova, da quest’anno costretto a traslocare nell’inedita location di Ponte Parodi in un format che, nonostante i timori della vigilia, non dovrebbe vedere riduzioni eccessive rispetto al passato. La nuova data cerchiata sul calendario è quella del 15 dicembre, ormai in pieno periodo natalizio. Ma con la possibilità – ancora tutta da valutare – di un prolungamento del Winter Park lungo tutto il mese di gennaio in modo da recuperare queste due settimane di ritardo.

Dal resto, che il traguardo dell’Immacolata fosse impossibile da raggiungere lo suggerivano le condizioni del grande spiazzo a mare tra l’antica Darsena e l’Hennebique, ad oggi ancora una tabula rasa nonostante i lavori in corso da novembre. Entro i prossimi due giorni Aster dovrebbe completare le operazioni di asfaltatura, recinzione e messa in sicurezza complessiva. Sono stati potenziati gli impianti elettrici per avere un voltaggio sufficiente ad alimentare tutte le attrazioni.

