Nati per leggere, in arrivo otto volontari al Punto lettura presso l’Agenzia per la famiglia

Genova. Sono otto i nuovi volontari che, dopo aver aderito alla proposta di Agenzia per la famiglia e partecipato al relativo percorso formativo, sono pronti a essere attivi nel Punto lettura creato all’interno di Agenzia per la Famiglia a palazzo Tursi e che oggi hanno firmato la loro adesione al progetto.

Il programma nazionale Nati per leggere, al quale il Comune partecipa da tempo e ha cui aderito formalmente nel 2022, prevede specificamente il coinvolgimento di volontari, perciò, dopo aver acquistato specifici testi, Agenzia ha allestito uno spazio dedicato alla fascia di età 0/6 e, in collaborazione con l’Ufficio Valorizzazione del volontariato – Direzione Protezione Civile, ha elaborato nei mesi scorsi il progetto “Volontariato civico a supporto dell’organizzazione di incontri di lettura e di eventi per bambini, ragazzi e famiglie presso la sede dell’Agenzia per la Famiglia” (pubblicato sul sito del Comune) per la ricerca di volontari civici per fornire un supporto nella realizzazione di incontri di lettura ed eventi dedicati ai bambini, ragazzi e famiglie all’interno delle attività curate dall’Agenzia, anche nell’ambito del programma nazionale Nati per leggere.

