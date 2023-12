Genova. E’ qualcosa di più di un mercatino di Natale, è un vero e proprio festival. L’associazione Music For Peace lancia la terza edizione di “Che Stella”.

Dal 7 al 23 dicembre nell’area dell’associazione in via Balleydier – a San Benigno – dalle 12 alle 21 (venerdì e sabato fino a mezzanotte) portando generi di prima necessità (farmaci, alimenti non deperibili, materiale didattico, igiene) si potrà entrare nel villaggio di Natale all’insegna del divertimento e della solidarietà.

