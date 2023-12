Prevenzione incidentalità stradale, il Pullman azzurro della Polizia a Sarzana e alla Spezia

Domani, mercoledì 6 dicembre, e giovedì 7 dicembre, si terranno due giornate di sensibilizzazione nei confronti dei giovani e di tutta la cittadinanza sull’importanza della sicurezza per la prevenzione dell’incidentalità stradale; il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, una vera e propria aula scolastica multimediale itinerante, e personale della Polizia Stradale, saranno a Sarzana, in Piazza Matteotti, domani (6/12), dalle 9.00 alle 18.00, per poi fare tappa alla Spezia giovedì 7 dicembre dalle 9.00 alle 13.00.

