Da comunicazione Comune Sestri Levante

L’Amministrazione Comunale di Sestri Levante ha deliberato l’aggiornamento degli importi dell’imposta di soggiorno, allineandola alle tariffe in vigore in molti dei Comuni costieri del Tigullio. Questa decisione, approvata dalla Giunta Solinas, mira a garantire il sostegno continuo ai servizi turistici erogati dal Comune, oltre a consentire un maggior investimento in un’offerta turistica di qualità.

» leggi tutto su www.levantenews.it