Studenti senza riscaldamento: Provincia al lavoro, ma per alcuni ricambi toccherà aspettare

Alcune scuole superiori della provincia quest’oggi hanno battuto i denti dal freddo per il malfunzionamento dei riscaldamenti. Se la Provincia si è subita messa in moto per risolvere le questioni imminenti, non tutti i pezzi andranno a posto in poche ore a causa della loro reperibilità, non immediata. Si tratta infatti di ricambi per i quali ci vorrà un pochino di tempo per mettere tutto a posto.

E’ quanto si evince dalla nota stampa della Provincia della Spezia dopo che questa mattina la notizia ha fatto il giro delle scuole e in particolare al Fossati, dove alcuni studenti avrebbero il proprio malcontento. L’ente provinciale ha confermato che il freddo ha invaso più di un’aula dell’istituto. In queste ore la Provincia, appunto, ha fatto un recap su tutti gli istituti di competenza.

