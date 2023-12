“Treno Trekking, Portofino-Portovenere”, nuovo libro di Roberto Pockaj

Venti tappe, con partenza da Camogli e arrivo a Portovenere, toccando tutte le stazioni ferroviarie. Un modo diverso per scoprire la Liguria di Levante, utilizzando il treno per compiere le traversate. È quanto offre il nuovo libro di Roberto Pockaj – edito da Andrea Parodi – “Treno trekking, Portofino-Portovenere”. Ci si troverà a camminare su sentieri, stradine asfaltate e sulle tipiche crêuze liguri, con il mare sempre ben in vista e panorami mozzafiato. Molte tappe sono brevi, alla portata di tutti, e i camminatori più allenati potranno divertirsi a concatenarne più di una nella stessa giornata. Non manca tuttavia qualche traversata impegnativa, sempre ben evidenziata nel testo e, ove possibile, proposta assieme ad una variante più semplice. Per ogni tappa sono indicati dislivelli, tempi di percorrenza, distanza, difficoltà, una cartina schematica con il percorso e il profilo altimetrico, oltre a numerose fotografie, note storiche e curiosità.

