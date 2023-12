A Genova torna “Chiese in musica”, ecco il programma dei concerti nel periodo natalizio

Genova. Torna, si rinnova e si amplia l’attesissimo appuntamento con Chiese in musica che quest’anno vede il coinvolgimento di oltre 30 artisti da tutta la Liguria con nove imperdibili appuntamenti. Un evento che dal 2017 trasforma le più affascinanti chiese genovesi in auditorium dove la musica sacra e la musica classica si incontrano e si fondono.

“Anche quest’anno abbiamo voluto regalare ai nostri cittadini Chiese in Musica con un programma che spazia dalla musica sacra, alla classica e al gospel, accostando i brani della tradizione ad altri più innovativi – spiega l’assessore alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli – I concerti, eseguiti da cori e da solisti eccezionali, come sempre saranno anche l’occasione per conoscere e ammirare alcune tra le più belle chiese della città”.

