Accensione presepe Manarola, due treni straordinari da e per Genova

Su richiesta di Regione Liguria, Trenitalia ha previsto due treni straordinari per le Cinque Terre in occasione dell’accensione del Presepe di Manarola, in programma come da tradizione l’8 dicembre (questo venerdì), giorno dell’Immacolata.

Nel dettaglio, si tratta del treno Regionale 94113 con partenza da Genova Brignole alle 13.10 e arrivo a Manarola alle 14.42 (l’arrivo alla Spezia è previsto alle 14.58). Effettuerà fermate intermedie a Genova Nervi, Recco, Santa Margherita-Portofino, Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante. Sempre lo stesso giorno, il Regionale 94112 farà invece il percorso inverso, partendo dalla Spezia alle 19:00 e fermando a Manarola alle 19.08 per poi ripartire alle 19.15 verso Genova Brignole con arrivo previsto alle 20:54. Effettuerà le stesse fermate intermedie del 94113.

“Ringrazio ancora una volta Trenitalia che ha accolto la richiesta di Regione e del territorio istituendo questi due treni straordinari con orari ad hoc che agevoleranno tutti coloro che vorranno recarsi a Manarola per assistere alla tradizionale accensione del presepe luminoso – dichiara l’assessore ai Trasporti, Turismo e Grandi eventi Augusto Sartori –. È uno dei presepi più belli, non solo della Liguria ma d’Italia, che dalla collina delle Tre Croci si affaccia sul nostro meraviglioso mare: un appuntamento sicuramente da non perdere”.

