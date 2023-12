Al via i lavori per la nuova pista ciclabile tra Chiavari e Lavagna: ecco dove passerà

Chiavari. Sono iniziati i lavori per realizzare il collegamento ciclabile tra Chiavari e Lavagna, come previsto dal protocollo d’intesa siglato dai due comuni con Città Metropolitana per l’implementazione della mobilità sostenibile.

“Il nuovo percorso ciclopedonale, che passerà sul lato nord del ponte della Pace e viale Marconi per poi inserirsi nel parco Rensi, prevede l’ampliamento del marciapiede esistente e l’installazione di una ringhiera per separare il tracciato dalla careggiata, aumentandone così la sicurezza”, dichiara il sindaco, Federico Messuti.

» leggi tutto su www.genova24.it