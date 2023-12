Ancora aule-frigorifero al Bergese, alunni fatti uscire da scuola: “Intervento rallentato dalla burocrazia”

Genova. Dopo la protesta di ieri mattina, quando una cinquantina di ragazzi delle classi quinte aveva scioperato davanti alla sede dell’istituto, anche oggi si sono verificati problemi con il riscaldamento, con temperature registrate sotto i quindici gradi in alcune aule del plesso. Per questo motivo gli studenti hanno ottenuto la possibilità di uscire da scuola, senza che questa fosse conteggiata come assenza.

Stiamo parlando del Bergese, istituto di Sestri Ponente che da diversi giorni è alle prese con una criticità dell’impianto di riscaldamento dell’edificio: con l’arrivo delle temperature invernali, però, è esplosa la rabbia degli studenti, che si trovano a dover stare diverse ore in vere e proprie aule frigorifero. “Anche oggi non si poteva stare senza giacca – ci raccontano alcuni studenti delle quinte – e per questo motivo abbiamo chiesto nuovamente alla dirigenza scolastica di fare qualcosa. Ci è stato concesso di poter uscire senza conteggio dell’assenza. I maggiorenni in autonomia, in minorenni se prelevati da un genitore. Così, oltre ad essere impossibile studiare, mettiamo a rischio anche la nostra salute”.

