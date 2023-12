Bilancio previsionale del Comune di Genova, Pd: “Atto di esclusiva attenzione per gli interessi di pochi”

Genova. “Coerentemente con quanto già realizzato dalla giunta Bucci in questi anni, quello presentato in Aula è l’ennesimo atto che certifica un’esclusiva attenzione per gli interessi di pochi”. Una nota del Pd commenta il bilancio previsionale presentato dal Comune di Genova.

Come sottolineato anche dal dossier dell’associazione Genova che osa, dalle linee programmatiche di spesa emerge “una visione di società preoccupante, in cui vengono tagliate drasticamente le spese necessarie a tutelare le fasce più vulnerabili della nostra comunità, favorendo così l’aumento delle disuguaglianze sociali e il divario economico fra le cittadine e i cittadini genovesi”.

» leggi tutto su www.genova24.it