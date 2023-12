Calcio, Ceriale. Brignoli dopo la vittoria contro il Bragno: “A Carcare non eravamo noi. Gruppo di ragazzi speciali”

Il Ceriale reagisce ottimamente alla brutta sconfitta di Carcare vincendo 3-1 contro il Bragno nella sfida casalinga valevole per la tredicesima giornata del campionato di Promozione. Decide la doppietta di Pietro Secco e il ritorno al gol di Ronny Sacco dopo l’infortunio.

“Settimana scorsa non eravamo noi – dichiara Davide Brignoli -. Pensavo e speravo di non avere strascichi, infatti i ragazzi sono stati eccezionali. Hanno stretto i denti quando c’era da soffrire, riuscendo poi a fare buone cose con la palla tra i piedi. Sicuramente si può sempre migliorare. Non siamo stati brillantissimi come in altre partite però si può giocare peggio rispetto al solito ma vincere lo stesso: conta l’atteggiamento ed è stato molto buono. L’attenzione ai particolari fa la differenza in campionati come questo. Abbiamo lavorato tanto sui calci piazzati per evitare di subire gol evitabilissimi come contro il Pontelungo. Il Bragno ha fatto la sua onesta gara, sono una buona squadra secondo me. Però avevamo quel qualcosa in più, volevamo riscattarci da domenica scorsa e ci godiamo questi tre punti”.

