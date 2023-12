Carasco: 75enne solo, trovato morto in casa

Un uomo di 75 anni, abitante a Carasco in via Sulla costa, non rispondeva alle chiamate. Erano da poco passate le 17 quando è stato allertato il 118 che si è recato sul posto con l’automedica Tango-1 e la Croce Verde di Carasco. Per entrare nell’appartamento sono stati chiamati i vigili del fuoco di Chiavari che hanno aperto una finestra, riuscendo a entrare ed aprire poi la porta di casa dell’appartamento situato a pian terreno. Il medico ha constatato che l’uomo era morto, probabilmente per cause naturali. Sul posto, come è prassi in questi casi, sono anche arrivati i carabinieri.

