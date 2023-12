Chiavari: diga Perfigli, il sindaco Messuti risponde ad Orecchia

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Nicola Orecchia ha già ricevuto due sentenze sfavorevoli dai cittadini: alle elezioni del 2017 e a quelle del 2022. Se ne faccia una ragione, la democrazia funziona così – afferma il sindaco Messuti – I chiavaresi hanno visto Orecchia all’opera. La sua giunta ha approvato il depuratore a Chiavari da 140.000 abitanti (delibera n. 3 del 24 febbraio 2017), ha approvato la diga Perfigli (delibera n. 171 del 27 giugno 2013) e ha perso il Tribunale dopo che l’amministrazione di cui faceva parte Segalerba aveva realizzato un edificio moderno in corso De Michel, costato oltre 14 milioni. Questi sono i fatti e questo è l’operato dell’amministrazione di cui faceva parte Orecchia e che purtroppo segnano, e segneranno, il destino di Chiavari, mentre lui non perde occasione, con un comunicato stampa al giorno, per creare confusione cercando di far dimenticare il suo disastroso operato, ormai ben chiaro a tutti”.

