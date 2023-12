Finito il restyling di largo XII Ottobre: alberi e nuova illuminazione per il cuore della “city”

Genova. Dopo mesi di cantiere e transenne, largo XII Ottobre, cuore pulsante della “ city” genovese, si svela nella sua rinnovata veste: dodici nuovi alberi, una nuova pavimentazione, illuminazione scenografica e un nuovo basamento per il monumento a Guido Rossa, che si “solleva” di tre metri.

L’intervento di restyling si è concluso da pochi giorni, ed è stato il sindaco Marco Bucci in persona ad annunciarlo alla cittadinanza, mostrando anche le immagini della nuova piazza: “Un importante lavoro che restituisce alla città un’area totalmente rinnovata e che offre un colpo d’occhio del tutto nuovo alla piazza. Lo spazio verrà inoltre attrezzato per la sosta e per il ristoro. Uno splendido angolo nel centro della nostra Genova che rinasce e torna a disposizione di tutti i cittadini e i turisti”.

