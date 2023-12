Granchio blu pescato a Sestri Levante, è il primo nella zona

Sestri Levante. La foto sui social, diffusa anche dall’osservatore naturalista Ugo De Cresi, non lascia spazio a molti dubbi. La conferma arriva anche da Coldiretti Impresa Pesca: un granchio blu è stato pescato a Sestri Levante. Si tratta del primo esemplare nella zona da quando è scattata l’emergenza in Italia (in verità una prima segnalazione era stata fatta negli anni Sessanta proprio nel porto di Genova).

Il granchio è rimasto impigliato lo scorso 4 dicembre nelle reti dell’ittiturismo Pelagica A Ridosso, ristorante che cucina i pesci pescati dalla propria barca e che ha pubblicato su Facebook l’insolito ospite, considerato un vero e proprio flagello. Il Callinectes sapidus, questo il nome scientifico, è arrivato in Italia nelle acque di zavorra delle navi, ed è molto aggressivo. Mangia vongole, cozze, crostacei, qualsiasi tipo di pesce, soprattutto gli avanotti, e le uova, mettendo a rischio l’equilibrio dell’ecosistema.

