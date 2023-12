In centro storico un laboratorio teatrale di comunità, giovedì la presentazione di “Prè in Scena”

Genova. La Compagnia del Suq presenterà il prossimo giovedì 14 dicembre dalle ore 17.30 presso la Casa della Giovane il laboratorio teatrale di comunità che si svolgerà dal prossimo gennaio e che condurrà alla realizzazione di uno spettacolo itinerante nel Sestiere di Prè.

La direzione artistica è di Enrico Campanati e Carla Peirolero, ma vede coinvolti altri artisti e collaboratori della Compagnia. Il laboratorio prevede 12 incontri, è gratuito e non è richiesta alcuna esperienza teatrale precedente e potranno partecipare persone di ogni età e provenienza, in particolar modo residenti del Sestiere di Prè, ma non solo.

» leggi tutto su www.genova24.it