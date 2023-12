In Sala Dante concerto per voce e pianoforte con il soprano Claudia Belluomini

Dopo il bellissimo concerto mozartiano che ha inaugurato l’anno sociale dell’Associazione Culturale Italo Tedesca un nuovo interessante appuntamento per gli appassionati di musica classica: domenica 10 dicembre alle 17 si svolgerà presso la Sala Dante un concerto organizzato da Associazione Richard Wagner, ACIT e Conservatorio “G. Puccini”. Si esibirà il soprano Claudia Belluomini, borsa di studio Richard Wagner 2023, accompagnata al pianoforte dal M° Marco Podestà, vicedirettore del Conservatorio. Verranno eseguiti brani di L.v. Beethoven, R. Schumann, J. Brahms, R. Strauss, R. Wagner. Ingresso libero.

L’Associazione Richard Wagner della Spezia, presieduta dalla dott.ssa Maria Cristina Failla, ha lo scopo di diffondere la cultura musicale nel territorio con particolare attenzione per l’opera di Wagner, onorando il rapporto di gemellaggio con la città di Bayreuth e sostenendo tra l’altro l’iniziativa delle borse di studio “Richard Wagner” per giovani spezzini che si siano distinti in campo culturale e/o musicale. Claudia Belluomini inizia a studiare canto all’età di sei anni e qualche tempo dopo partecipa alla trasmissione televisiva “Bravo Bravissimo” condotta da Mike Bongiorno. Consegue la maturità al Liceo Musicale di Lucca nel 2011, quindi ottiene la Borsa di Studio per la “Bernstein School of Musical Theatre” dove si diploma come “Triple threat performer” con il massimo dei voti. Dal 2015 al 2018 lavora con le migliori compagnie di musical italiane sotto la direzione di Saverio Marconi. Nel 2019 decide di salire su un “meraviglioso treno” che la porterà alla scoperta del mondo dell’opera lirica e nel 2022 consegue con lode la laurea triennale al Conservatorio “G. Puccini” della Spezia dove attualmente frequenta l’ultimo anno del biennio superiore di secondo livello. Durante gli studi prepara e debutta ruoli principali quali la Contessa ne “Le nozze di Figaro” di Mozart, Violetta ne “La traviata” e Gilda in “Rigoletto” di Verdi, Musetta ne “La Bohème” di Puccini. Attualmente è impegnata in “Turandot, cuore di ghiaccio”, produzione Aslico Opera Education.

