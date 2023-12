La Liguria diventa casa dei lupi: sul Beigua 5300 osservazioni in 12 anni. “Necessaria diffidenza verso l’uomo”

Liguria. “Il tema è caldo: con frequenza pressoché quotidiana le notizie sulla presenza del Lupo nel Beigua rimbalzano tra quotidiani e social. Oggi, dopo mesi e anni di rilevazioni in campo e un’attenta analisi dei dati raccolti, disponiamo di una base dati consolidata, che potrà fornire un importante contributo allo sviluppo di adeguate misure gestionali, che nei contesti urbani appaiono sempre più necessarie”.

Così inizia il lungo report pubblicato questa mattina dal Parco del Beigua – Unesco Global Geopark, che torna sulla tematica della presenza dei lupi in Liguria, fornendo una preziosissima mole di dati raccolti in questi anni sul territorio del parco e delle zone limitrofe. Dati che vengono poi analizzati, partendo dalla serie storica, per capire e soprattutto prendere atto del ripopolamento dei territori da parte di questi animale. Una consapevolezza, supportata da dati oramai inequivocabili, che ci pone difronte a diversi quesiti sulla modalità di gestione del fenomeno, per evitare che questo possa diventare un problema. Un tema attualissimo che sta interessando sempre più territorio della nostra regione, e sempre più persone, visto che la convivenza del lupo anche in zone di “interfaccia” è cosa assodata e documentata. E il cosa fare è stato uno dei quesiti lanciato proprio dal reportage di Genova24 sull’incontro ravvicinato con un branco di lupi in un bosco considerabile urbano.

