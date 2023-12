Manarola: 8 dicembre, treni straordinari per l’accensione del presepe

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Su richiesta di Regione Liguria, Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri Gruppo FS) ha previsto due treni straordinari per le Cinque Terre in occasione dell’accensione del Presepe di Manarola, in programma il prossimo 8 dicembre.

Nel dettaglio, si tratta del treno Regionale 94113 con partenza da Genova Brignole alle 13.10 e arrivo a Manarola alle 14.42 (l’arrivo alla Spezia è previsto alle 14.58). Effettuerà fermate intermedie a Genova Nervi, Recco, Santa Margherita-Portofino, Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante.

