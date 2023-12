Palasport, inaugurazione per l’estate 2024: a settembre i primi eventi internazionali

Genova. “Ci aspettiamo di inaugurare il palasport entro la fine dell’estate e che potrà ospitare i primi eventi internazionali relativi a Genova capitale europea dello sport 2024 già nel prossimo mese di settembre, quando sarà quindi fruibile dalla città”. A scandire i tempi del restyling dell’arena sportiva in piazzale Kennedy è Massimo Moretti, amministratore delegato di Cds, il gruppo che sta realizzando il progetto del Waterfront Levante. Moretti ha parlato oggi nell’ambito del convegno “Impianti sportivi tra sicurezza e inclusività” organizzato dai Vigili del fuoco della Liguria a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova.

Un cantiere complesso, un “rudere inagibile, simili per certi aspetti al Ponte Morandi” ha detto Moretti, sottolineando gli interventi massicci e onerosi sulle strutture portanti ma anche il lunghissimo iter progettuale fatto di tre diverse varianti per rispettare le esigenze del Comune, del Coni e dello studio Renzo Piano Building Workshop che ha accettato di firmare il disegno del restyling ma a patto di poterci mettere mano praticamente da zero. “La prima offerta che abbiamo fatto risale al luglio 2019, nel mezzo c’è stata l’approvazione dello strumento urbanistico del Puo, il piano urbanistico operativo, ed è stato il più grande tra quelli elaborati a Genova negli ultimi 40 anni”.

