Il gruppo consiliare spezzino del Partito democratico si rivolge a Palazzo civico in merito alle luminarie natalizie. “Il Comune della Spezia, al fine di installare le luminarie natalizie per l’anno in corso, ha impegnato risorse economiche per circa 200 mila euro”, scrivono i consiglieri Raffaelli, Giannetti, Frau, Montefiori, Falugiani, Sommovigo e Cattani nell’iniziativa consiliare approntata per il Question Time. “Ad oggi – proseguono i consiglieri del gruppo Pd -, sono numerose le segnalazioni da parte di cittadini, circa il malfunzionamento di luminarie installate in varie zone della città, o problemi riguardanti la differente cromia tra una sola unità e le restanti intorno – con il risultato di avere un contesto di illuminazione stonato ed oggettivamente brutto”. Nel quesito, al quale i Dem allegano una serie di immagini, si legge in particolare di “problemi delle luminarie presenti in Via Fiume, all’entrata del quartiere di Fossitermi (luminarie non funzionanti e spente); Via Sarzana, verso la zona del Termo (luminarie parzialmente bruciate); Corso Nazionale (luminarie parzialmente/completamente bruciate); Via della Libertà, nel quartiere del Favaro (luminarie tutte completamente bruciate); Via della Torre (luminarie dalle cromie stonate con il contesto); Via Napoli (luminarie dalle cromie stonate con il contesto).

Ulteriore e diverso problema ha coinvolto una luminaria, installata in zona Migliarina – precisamente in Via Sarzana – improvvisamente crollata su un’automobile parcheggiata”.

I consiglieri Pd si rivolgono infine all’amministrazione comunale chiedendo “alla luce dell’ingente spesa sostenuta, come intende attivarsi nei confronti della società vincitrice del bando, al fine di dare soluzione ai problemi generali di installazione e malfunzionamento delle luminarie natalizie, verificatesi in molte zone della città”.

L’articolo Pd: “Problemi alle luminarie, come intende attivarsi l’amministrazione?” proviene da Città della Spezia.

