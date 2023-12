Ponte dell’Immacolata, ecco tutti gli studi medici aperti nello Spezzino

In considerazione dell’aumento della circolazione dei virus respiratori, in particolare influenza e covid, e considerando il rischio di sovraffollamento dei pronto soccorso nei giorni festivi, Regione Liguria con Alisa, le Asl liguri e i Medici di Medicina Generale hanno siglato un accordo per l’apertura straordinaria di ambulatori, distretti e studi medici, per rispondere ai bisogni di salute che richiedono una risposta tempestiva, ma rispetto alla quale non si rende necessario l’accesso ai Pronto Soccorso. Rilanciando e implementando l’esperienza dello scorso anno, in tutta la Liguria, in collaborazione con le Asl sono stati definiti nei distretti le azioni per il potenziamento dell’offerta che sarà attivata dall’8 al 10 dicembre in occasione del ponte dell’Immacolata e poi ripresa nelle prossime festività natalizie. In Asl5 saranno operativi sei ambulatori per ogni fascia oraria (QUI consultabile e scaricabile il file con tutte le informazioni sugli studi medici aperti).

Mentre in Asl 4, azienda sanitaria di riferimento per i comuni spezzini di Carro, Maissana e Varese Ligure, dall’8 al 10 dicembre sarà potenziata l’attività dell’ambulatorio “Il Medico di tutti”, presente negli ospedali di Sestri Levante (ambulatorio n. 4 – 1° piano, ingresso portineria) e Rapallo (ambulatorio T15 – piano terra). Un medico sarà presente dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 per rispondere ai bisogni di salute che richiedono una risposta tempestiva, ma non necessitano dell’accesso al Pronto Soccorso. Il medico potrà svolgere visite mediche non specialistiche e piccole medicazioni, prescrivere e/o somministrare farmaci, rilasciare certificati di malattia. Tali servizi saranno erogati non solo ai propri assistiti, ma a tutti coloro che si recheranno all’ambulatorio, grazie anche all’ausilio della Cartella a casa e del Dossier sanitario aziendale del paziente a disposizione. L’accesso agli ambulatori è consentito previa telefonata al numero 0185/371020.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com