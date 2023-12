Pontremoli sede del campus nazionale della musica: come partecipare

Torna in Toscana il Campus nazionale dei Licei musicali, organizzato da Legamidarte, una manifestazione unica nel suo genere dedicata a giovani musicisti dai 13 ai 20 anni, provenienti da tutta Italia. Nel suo nome si fa riferimento ai Licei musicali, ma in realtà qualsiasi ragazzo o ragazza che suona uno strumento musicale può partecipare al Campus. Non è prevista nessuna selezione o test di ingresso perché secondo la filosofia del suo direttore, Marco Papeschi, docente di violino presso il Liceo musicale Sante di Firenze, deve essere la musica, composta espressamente per l’organico del Campus a mettere tutti in grado di essere parte della grande orchestra che si verrà a creare. Il Campus dà modo, infatti, ai partecipanti di vivere una coinvolgente esperienza orchestrale di cinque giorni, in cui lo studio si alterna alla stretta convivenza con i compagni. Proprio tale convivenza è il cemento che contribuirà anche a determinare il necessario affiatamento musicale per dare vita al concerto finale che si svolgerà il 6 gennaio al Teatro della Rosa e che sarà dedicato alla cittadinanza e ai turisti che nel giorno della Befana saranno Pontremoli. Lo spettacolo finale, per il quale è stato concesso il patrocinio del Comune, darà largo spazio alla musica, composta per l’occasione da Marco Bucci, ma anche a un racconto, scritto da Marco Papeschi, in cui riecheggiamo le tradizioni popolari della Lunigiana. Per la frequenza al Campus è prevista sia una partecipazione residenziale, che una sola diurna rivolta a chi abita a Pontremoli o nelle sue vicinanze. E’ possibile far valere l’esperienza del Campus come PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). Il termine per le iscrizioni è il 15 dicembre, ma chi intende avvalersi della possibilità di attivare la PCTO, deve farlo entro il 5 dicembre

