Sabato 16 dicembre tradizionale cena di Natale della Croce Verde Recco presso il ristorante Lagoscuro di Avegno. Alle 19 nella piazza antistante il ristorante si terrà l’inaugurazione della nuova autovettura Ford appositamente attrezzata per i trasporti sanitari. Alle 20 avrà inizio la cena. Soci e Militi possono prenotare in segreteria o in centralino oppure telefonando allo 0185 74234. La cena è aperta ai familiari che volessero partecipare.

» leggi tutto su www.levantenews.it