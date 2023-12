Recco, in piazza Ricina arriva una nuova postazione recintata per la raccolta rifiuti

Recco. La giunta Gandolfo ha approvato la delibera per la realizzazione di una nuova postazione per la raccolta differenziata dei rifiuti in piazzale Ricina. Continua il restyling del servizio di raccolta dei rifiuti a Recco, con la recinzione progressiva delle isole ecologiche che uniscono funzionalità a qualità ambientale.

Con il nuovo anno sarà operativa la nuova postazione che si va ad aggiungere alle 13 postazioni realizzate dal 2022 (via della Ne, via Fieschi, piazzale Olimpia, una piazzale Europa, via Roma zona euronics, alle spalle di cabina Loderini, via XXV aprile, via Pisa, piazza San Giovanni Bono, 2 in via Speroni, corso Garibaldi, sotto le arcate ferroviarie).

