Sampdoria-Lecco, gara affidata a Perenzoni: per la prima volta arbitrerà i blucerchiati

Genova. Dopo il passo falso con il Brescia, la Sampdoria tornerà in campo sabato pomeriggio al Ferraris (ore 14:00) per la gara contro il Lecco. A dirigere l’incontro, valido come 16° giornata della Serie BKT, sarà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto.

Gli assistenti del fischietto trentino saranno Pasquale De Meo e Ivan Catallo, rispettivamente di Foggia e Frosinone. Il quarto uomo sarà Francesco D’Eusanio di Faenza. Il Var è stato invece affidato a Gianpiero Miele di Nola, supportato da Aleandro Di Paolo di Avezzano.

