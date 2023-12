‘Santa’: “Abbonamenti residenti ai park, successo di Caversazio”

Dal Gruppo “Caversazio Sindaco – L’Alternativa per Santa”

Abbonamenti per i residenti nei parcheggi blu: il primo successo della serata de “L’Alternativa per Santa” al cinema Centrale.

All’iniziativa del Cinema Centrale di giovedì scorso il nostro candidato Sindaco Guglielmo Caversazio ha presentato due semplici proposte per superare la mancanza di parcheggi in città, che sarà aggravata dalla rimozione di quelli in Viale Rainusso: estendere a 24 ore al giorno la durata dei parcheggi per i residenti e ripristinare gli abbonamenti nei parcheggi blu anche nei mesi estivi. Questa seconda proposta è appena stata approvata dalla giunta comunale e presentata dal Sindaco Donadoni come un successo.

