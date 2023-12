Screening al Silver Economy Forum: il 90% dei partecipanti è a rischio di sindrome metabolica

Genova. Il 90% degli oltre 100 partecipanti over 60 allo screening presenta un rischio di condizione di sindrome metabolica, il 68% un rischio cardiovascolare, il 59,6% un livello di ipertensione importante.

Emergono dati di grande rilievo per la promozione della salute pubblica dal Silver Economy Forum, l’evento dedicato alla ricerca scientifica per un miglioramento della qualità di vita e la sua longevità, tenutosi a Genova lo scorso novembre. A rivelarlo è SoLongevity, realtà innovativa che opera nel settore della longevità, che insieme a Farmacie Comunali di Genova, società controllata al 100% dal Comune di Genova che conta nove farmacie sul territorio genovese, ha proposto in anteprima ai visitatori al Forum il servizio di screening per valutare il rischio metabolico e cardiocircolatorio in forma gratuita.

