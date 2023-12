Sicurezza stradale: una persona su quattro si rimetterebbe alla guida dopo aver bevuto

I giovanissimi sotto i 18 anni sono molto attenti al consumo smodato di alcol a destare maggiore attenzione però è dai 18 ai 35 anni dove un giovane su quattro ha dichiarato che si sarebbe rimesso alla guida dopo aver bevuto. Questo è il dato che salta all’occhio durante la presentazione, avvenuta questa mattina in Sala Gotelli in Provincia alla Spezia, dei dati sul progetto di sicurezza stradale “Saturday night live” organizzata da Croce rossa e sostenuto dal Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione. Durante il progetto sono stati eseguiti 1.200 alcoltest in centro storico e al Pin coinvolgendo 76 giovani volontari di Croce rossa. L’idea è risultata solida e ha dato risultati importanti tant’è che la formula spezzina sarà riproposta anche in altre città italiane. Alla presentazione hanno partecipato il presidente della Croce Rossa Luigi De Angelis, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dal Coordinatore della comunicazione di Sna Roberto Bianchi, dal Viceprefetto della Spezia Maria Stefania Ariodante, dal Responsabile del progetto per Sna Tiziano Salerno e dal giovane Cri Jacopo Iori.

Gli screening (anonimi e gratuiti) organizzati dai Giovani della Croce Rossa sono iniziati sabato 15 luglio e sono proseguiti nei mesi seguenti per un totale di dieci serate, coinvolgendo molti ragazzi che si erano sottoposti all’alcoltest già durante le edizioni precedenti dell’iniziativa. I partecipanti si sono sottoposti volontariamente all’alcoltest, a un test sulla prontezza dei riflessi e a una serie di questionari sui rischi dell’assunzione di alcol prima di mettersi alla guida, per valutare il loro grado di consapevolezza sul tema della sicurezza stradale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com