Agricoltura, ecco il nuovo complemento di sviluppo rurale: 207 milioni per sostenere le aziende liguri

Liguria. Si è tenuta questa mattina, al Palazzo della Borsa, la presentazione del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, vale a dire il pacchetto di risorse economiche pensate per supportare il settore agricolo, discendente dal Piano Strategico Nazionale. Sul tavolo oltre 207 milioni di euro per i prossimi cinque anni, che saranno distribuiti ad aziende, imprese e professionisti attraverso bandi e iniziative di finanziamento.

Il CSR è stato presentato dal vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana: “Sono moltissime le novità a partire proprio dalla quota minima di fondi per gli interventi ambientali, pari a circa il 43%, sino agli interventi a superficie o a capo (UBA- Unità bovino adulto) che sono potenzialmente 35 dalla convivenza con i grandi carnivori alla tutela delle colture arboree a valenza ambientale. Sarà possibile inoltre – continua Piana – predisporre bandi specifici per particolari settori, aree o temi, in più cresce anche il sostegno agli investimenti produttivi delle imprese, con una percentuale di contributo che passa dal 40% al 65%, ulteriormente elevabile. Confermata una maggiore attenzione ai giovani, all’innovazione, all’agricoltura di precisione e all’acquisizione di competenze con appositi asset su consulenza, formazione di esperti e imprenditori, informazione, dimostrazione e servizi di back office”.

