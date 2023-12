Ambiente e innovazione, il Comune di Genova ritira il premio dell’iniziativa ‘Istanbul Environment Friendly City Award’

Genova. Il Comune di Genova ha ricevuto oggi a Portoroz, in Slovenia, il primo premio dell’iniziativa Istanbul Environment Friendly City Award, che ha visto il capoluogo ligure avere la meglio su tutte le altre e numerose candidature pervenute.

La prestigiosa onorificenza, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, è parte del Piano d’azione per il Mediterraneo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP/MAP) per un mare e una costa del Mediterraneo sani, e riconosce il ruolo e il contributo delle città e delle autorità locali nel realizzare questa visione.

» leggi tutto su www.genova24.it