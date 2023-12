Ascoli, i tifosi spronano la squadra prima dello Spezia. Il presidente: “Grazie per la vicinanza”

La brutta classifica e un morale non ai massimi livelli rende Ascoli-Spezia di questo week-end una partita dal valore specifico già importantissimo per il prosieguo del campionato. Penultime le Aquile di Luca D’Angelo, qualche passetto più in su invece i marchigiani, che a pochi giorni dall’incrocio si sono visti caricati dai propri tifosi. Al Picchio Village ieri circa 600 tifosi hanno incitato la squadra in vista della partita contro lo Spezia, caricando l’ambiente per una partita fondamentale e mostrando vicinanza nonostante i brutti risultati della squadra del neo tecnico Castori.

Con tutta la squadra presente, a prendere parola alla fine del discorso di incitamento dei tifosi è stato il presidente dell’Ascoli, Massimo Pulcinelli, che ha voluto ringraziare i supporter per la vicinanza:”Grazie ai nostri immensi tifosi per esserci sempre vicino, soprattutto nelle difficoltà. Devono essere da esempio per tutti i nostri calciatori e la loro energia dovrà essere da stimolo per uscire da questa situazione. Ritorniamo ad essere Ascoli Calcio e sicuramente la Società a Gennaio non si farà trovare impreparata. Tutti uniti per raggiungere l’obiettivo”, ha detto.

