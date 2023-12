Avegno: donna di 70 anni trovata morta nella sua abitazione

Sarà probabilmente l’autopsia a stabilire le cause del decesso di una donna di 70 anni, trovata morta forse a seguito di un infarto, che si sarebbe procurata ferite cadendo, nella sua abitazione di Avegno. Poco prima delle 17 sul posto è arrivato il 118 con l’automedica Golf-1 e la Croce Verde di Recco. Presenti anche i vigili del fuoco di Rapallo per consentire di entrare in casa, ma ad aprire sono stati vicini che possedevano un mazzo di chiavi. Quindi l’ingresso del medico che ha constato il decesso della donna. Sono quindi stati informati i carabinieri.

