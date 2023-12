BB Competition e Giuseppe Iacomini al rally storico della Fettunta

BB Competition è pronta ad interpretare un nuovo impegno, cercando prestazione e risultato sulle strade del Rally storico della Fettunta, appuntamento che coinvolgerà la provincia di Firenze nel fine settimana. A rappresentare il sodalizio spezzino sarà Giuseppe Iacomini, portacolori atteso al volante della Volkswagen Golf GTI 1.6, esemplare di terzo raggruppamento che il driver della Spezia condividerà con Simone Marchi. Per Iacomini, il Rally Storico della Fettunta rappresenta una valida occasione per riscattare l’amaro ritiro accusato all’esordio sulla vettura, sulle strade del Rallye Elba. A supportare tecnicamente l’equipaggio sarà la stessa BB Competition. Nove, le prove speciali messe in programma dal Rally Storico della Fettunta, per un totale di 52,70 km di tratti cronometrati. La partenza è prevista alle 15.00 di sabato, dalla Porta Romana di Barberino Val d’Elsa mentre l’arrivo è previsto alla domenica, in Piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa.

