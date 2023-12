Dall’Usd Cogornese 1964

Da venerdì scorso sono aperte le liste di trasferimento e per il sodalizio di Cogorno è tempo di arrivi e, purtroppo, partenze. Partenze come quella di Tomas De Mattei che ha scelto di intraprendere un nuovo percorso sportivo lasciando in eredità un bellissimo ricordo del tempo con noi trascorso.

» leggi tutto su www.levantenews.it