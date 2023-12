Calcio. Ivan Monti sull’altalenante esperienza al Finale: “Non un fallimento ma un insegnamento”

Finale Ligure. “Sono molto preparati sotto tutti i punti di vista, ma non avevo dubbi conoscendo il mio amico Ivan Monti, che ho sentito anche questa mattina. Purtroppo Ivan ha avuto sfortuna ma se sono arrivato io vuol dire che le cose non andavano nel modo giusto. Ora dobbiamo lavorare e cercare qualche motivazione in più ma non è stata tutta responsabilità dell’allenatore. Monti è sempre stato un personaggio carismatico anche quando giocava però, probabilmente, è successo qualcosa che non ha consentito alla squadra di esprimere il proprio valore”.

Così aveva dichiarato Andrea Biolzi nella sua prima intervista da allenatore del Finale, subentrato proprio a Monti dopo le dimissioni da lui presentate dopo la brutta sconfitta contro la Campese. L’ormai ex mister giallorossoblù ha ringraziato pubblicamente Biolzi per le parole: “Ho un bellissimo rapporto con Andrea visto che è stato mio allenatore e ho collaborato con lui a Ceriale. Mi spiace per me ma, per come sono andate le cose, sono contento che ci sia lui ad allenare“.

