Carasco: incidente d’auto provoca fuga di gas lungo la statale 586

Alle 17.30 circa, incidente stradale lungo la statale 586 in località Terrarossa in Comune di Carasco. La notizia non è un ferito in codice giallo, che ha rifiutato il trasporto in ospedale, soccorso dalla Croce Rossa di Cogorno, ma la rottura di una tubazione del gas provocata dall’impatto della vettura ed una importante fuga di gas. Sul posto alle 19 sono ancora i vigili del fuoco di Chiavari, i tecnici del gas ed i carabinieri.

I tubi purtroppo non sono né protetti né interrati e questo provoca rotture a seguito di incidenti stradali; forse una regolamentazione potrebbe evitare le conseguenze nel caso non raro.

