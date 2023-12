CDM Futsal, a Campo Ligure arriva Città di Mestre. Fabinho: “Siamo concentratissimi: da qui in poi è vietato sbagliare”

Campo Ligure. L’obiettivo dichiarato è quello di proseguire sulla strada che, in questa prima metà di campionato, ha portato la CDM Futsal a restare agganciata al treno delle prime posizioni. Dopo il turno di riposo forzato e la vittoria di carattere sul campo dell’Alto Vicentino, la banda di mister Hugo de Jesus a calcare il parquet di Campo Ligure per sfidare il Città di Mestre. I veneti, dopo un’ottima partenza con 4 vittorie nelle prime 6 giornate di campionato, nell’ultimo mese sono incappati in un periodo più complicato durante il quale hanno raccolto solo due punti in 4 gare. Guai però a sottovalutare un avversario che, sette giorni fa, è uscito sconfitto dall’incrocio col Pordenone solo nei secondi finali.

“Sarà sicuramente una partita molto diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato contro l’Alto Vicentino – spiega Fabinho – ma questo conterà poco, perché noi in questo momento della stagione non possiamo più sbagliare. Siamo concentrati al 100% sul nostro obiettivo che dev’essere quello di per non lasciare più punti per strada”.

