Chiusura in vista per l’Oviesse di Teglia, il quartiere: “Ma adesso basta supermercati”

Genova. In realtà da anni si chiama “Ovs” ma i residenti di Teglia non hanno mai smesso di pensarla con il suo vecchio nome “Oviesse”. Anche un marchio della grande distribuzione può diventare storico, a suo modo, in un quartiere passato attraverso la chiusura dei piccoli negozi di vicinato, l’assenza di pubblici esercizi e poi la rinascita di attività commerciali ma quasi esclusivamente sotto forma di supermercati.

Aperto alla fine degli anni Ottanta, il punto vendita Ovs di via Rivarolo, tra Rivarolo e Teglia, in Valpolcevera, chiuderà i battenti il 24 dicembre. Gli scaffali sono già stati in gran parte svuotati, resta solo qualche oggetto e capo per chi cercasse un regalo di Natale a pochi euro, ma poi le saracinesche si abbasseranno.

