Gilardino, il bilancio di un anno al Genoa: il mister-motivatore che ha capito Gudmundsson

Genova. 41 partite (come i suoi anni), 21 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte. 42 i calciatori impiegati. Alberto Gilardino entra nel suo secondo anno da allenatore del Genoa (fu chiamato in prima squadra il 6 dicembre 2022) con questi numeri. Dopo aver preso il Grifone ad interim in serie B in crisi di risultati a causa della rottura tra lo spogliatoio e Alexander Blessin, Gilardino si è guadagnato la conferma sul campo.

I 777 Partners hanno puntato su di lui dopo la promozione. L’a.d. Blazquez lo aveva sempre detto: il vero punto fermo del Grifone in serie A era proprio il suo mister.

