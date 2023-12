L’antica Pieve di San Venerio e la villa Da Passano, sabato escursione in periferia

Si rinnovano gli appuntamenti con le visite guidate gratuite per cittadini e turisti alla scoperta della città in collaborazione con ITUR. Il nuovo calendario di escursioni cittadine ha l’obbiettivo di conoscere, attraverso percorsi non impegnativi, gli angoli nascosti della nostra città, raccontarne la storia passata e recente, riscoprirne le origini medievali e valorizzarne gli aspetti moderni. Le visite sono dedicate ad un pubblico eterogeneo e si svolgono su circuiti cittadini.

Sabato 9 dicembre è in programma un’escursione alla scoperta della Pieve di San Venerio, una delle prime chiese urbane della città. Il punto di ritrovo per gli escursionisti è in via Chiodo lato Giardini Pubblici alle 8.15. Si partirà poi alle 8,30 in autobus (n°18) per raggiungere il punto di arrivo e da lì inizierà un tragitto della durata di circa 3 ore di facile esecuzione anche se si consiglia un abbigliamento consono e soprattutto calzature da trekking.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com