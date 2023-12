Lavoro, altro trimestre di crescita occupazionale in Liguria: “Aumento dei contratti stabili”

Liguria. “I dati di Unioncamere confermano lo stato di salute e di crescita dell’economia ligure, che fa registrare incrementi occupazionali al di sopra della media nazionale: saranno infatti 31.170 le assunzioni nel prossimo trimestre in Liguria, da qui a febbraio 2024. Non solo i numeri confermano che il mercato ligure è competitivo, ma lo è persino più dello scorso anno”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito al report Excelsior per il mese di dicembre, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal.

In Liguria le entrate previste sono 8.840 a dicembre (+150 rispetto al 2022) e 31.170 nel trimestre dicembre-febbraio 2024 (+1.260). Tra le professioni più richieste ci sono al primo posto gli addetti nei servizi di pulizia (620 posti, di cui il 66% difficile da reperire), seguono 490 posti per addetti alle vendite (39%), 480 cuochi, camerieri e altre professioni della ristorazione (71%), 390 posti per personale addetto allo spostamento e consegna delle merci (45%) e 210 tecnici dei rapporti con i mercati (62%).

