Lavoro, tra dicembre e febbraio a Genova e provincia previste 18.550 assunzioni

Genova. Nel mese di dicembre in provincia di Genova si prevedono 5.220 assunzioni di durata superiore a un mese o a tempo indeterminato, 330 in più rispetto ad un anno fa, e per il trimestre dicembre-febbraio 2024 se ne prevedono 18.550 (+750 unità).

È quanto emerge dal bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in accordo con Anpal per monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese dell’industria e dei servizi con almeno un dipendente. In Liguria le entrate previste sono 8.840 a dicembre (+150 rispetto al 2022) e 31.170 nel trimestre dicembre-febbraio 2024 (+1.260).

